Liga 4 | Seria A: Derby-ul cu prea multi nervi!

Venus si Spicul Valcelele, cele mai bune doua echipe ale momentului in Seria A a ligii a 4-a s-au aflat sambata la Independenta fata in fata, duelul contand pentru runda inaugurala a returului. Miza? Desigur, cele 3 puncte, nu neaparat decisive in lupta pentru suprematie dar suficiente pentru a creiona inca de pe acum ierarhia finala.Startul a fost pur si simplu...incendiar. Gazdele deschid scorul in minutul 3 prin Cirstian insa s-au vazut egalate dupa doar 2 minute prin Coltatu, cel care in ... citeste toata stirea