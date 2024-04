Liga 4 | Seria A: Egal in derby-ul de la Independenta. Dunarea, la 4 puncte de Venus!

Sambata au avut loc meciurile rundei secunde din play-off, in Seria A. In derby-ul de la Independenta, Venus si Spicul Vilcelele, scorul a fost egal, 2-2. Un rezultat care pare sa nu ajute pe nimeni in conditiile in care Dunarea Ciocanesti a bifat al doilea succes, 1-3 la Roseti, ajungand la 4 puncte distanta de Venus.Runda a 3-a, ultima a turului, se va desfasura sambata, 11 mai, de la ora 18.00. Se vor afla atunci la Ciocanesti fata in fata cele mai bune ... citește toată știrea