Campionatul judetean de fotbal revine astazi cu confruntarile din runda a 3-a.De departe, cel mai asteptat meci din Seria A se joaca la Roseti intre ACS si Dunarea Gradistea, echipe aflate in prima parte a clasamentului. Oaspetii sunt inca neinvinsi insa gazdele promit spectacol iar cele 3 puncte sa ramana acasa.Ocupanta primului loc, Venus Independenta merge la Dragalina pentru duelul cu Unirea. Tot in deplasare va juca si Dunarea Ciocanesti, adversara sa fiind AS Gadau. Spicul Vilcelele ... citeste toata stirea