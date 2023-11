Astazi s-au desfasurat 4 din cele 5 meciuri ale rundei a 12-a a sezonului regulat al L4 in Seria A. Toate echipele gazda au castigat!La matineu, Spicul Vilcelele s-a distrat cu Victoria Lehliu, castigand clar cu 7-0. Venus Independenta n-a intampinat nici un obstacol in duelul de pe teren propriu cu Unirea Dragalina, pe care a invins-o cu usurinta, scor 9-1.Victorie extrem de clara si pentru Dunarea Ciocanesti, 10-0, pe teren propriu cu nou-promovata, AS Galdau. In fine, la Cuza Voda, Zarea ... citeste toata stirea