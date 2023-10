Si in Seria B a campionatului judetean de fotbal vor avea loc sambata 4 partide. Viitorul Ileana, locul 1 cu punctaj maxim se va deplasa la Cascioarele pentru meciul cu Viitorul. Misiune usoara pentru Ileana care are toate sansele sa termine turul fara punct pierdut!La Manastirea e meci din povestiUnirea va juca impotriva chirnogenilor de la Victoria, cele doua viitoare rivale fiind vecine in clasament.Meci de 1 solist si la Radovanu acolo unde Steaua va da piept cu ultima clasata Colinele ... citeste toata stirea