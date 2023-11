Galop de sanatate pentru Viitorul Ileana. Duminica, in ultimul meci al rundei a 11-a, Ileana a castigat pe terenul ultimei clasate, Colinele Argesului Mitreni, cu 15-0, dupa ce in tur se impusese cu 13-0!Viitorul ramane pe primul loc cu punctaj maxim si fara niciun dubiu n-are adversar in Serie!CSM Oltenita, principala sa urmaritoare, s-a intors de la Radovanu cu o victorie, scor 1-2 si se chinuie sa-i tina trena Viitorului.Dupa dezastrul de la Ileana din urma cu o saptamana, Gloria ... citeste toata stirea