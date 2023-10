Viitorul Ileana n-are rival in Seria B. Sambata, castigatoarea la zi la Cupei Romaniei - faza judeteana s-a distrat la Cascioarele, impunandu-se lejer cu 8-1. Viitorul conduce cu punctaj maxim avand si un golaveraj pe masura: 37-2!Pe 2 continua CSM Oltenita care a bifat duminica al 5-lea succes stagional, 5-0 cu Viitorul Sarulesti. Egal in derby-ul de la Manastirea dintre Unirea si Victoria Chirnogi, scor 1-1. Cele doua rivale raman si vecine in clasament cu acelasi punctaj, 13.Gloria ... citeste toata stirea