Liga 4 | Seria B: Ileana tinteste a 14-a victorie stagionala. Vezi programul jocurilor rundei a 14-a!

In Seria B, sambata, 16 martie sunt programate nu mai putin de 4 jocuri din cadrul etapei a 14-a.Gloria Fundeni va juca la Belciugatele meciul considerat pe teren propriu cu Unirea Manastirea. Viitorul Sarulesti spera sa obtina al 3-lea succes stagional, acasa cu Steaua Radovanu.Echipa fara cusur, Viitorul Ileana nu concepe decat victoria in meciul de acasa cu Partizan Crivat. La Cascioarele in fata Viitorului, CSM Oltenita porneste clar cu prima sansa.In ultimul joc al rundei programat ... citește toată știrea