Nici un meci nu sare in evidenta astazi in cadrul etapei a 2-a in Seria B.Victoria Chirnogi debuteaza si pe teren propriu, adversara sa fiind Partizan Crivat.Viitorul Cascioarele, invingatoare in urma cu o saptamana ar putea bifa al doilea succes si azi, in fata Unirii din Manastirea.CSM Oltenita, cu Florin Stancu la timona, e gata sa innoade victoriile iar adversarul, Steaua Radovanu, nu e chiar unul de speriat.Viitorul Ileana ... citeste toata stirea