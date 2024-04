Liga 4 | Seria B: Meciuri interesante la Ileana, Oltenita si Crivat

Sambata sunt programate nu mai putin de 4 jocuri din cadrul rundei a 17-a, penultima a sezonului regulat, in Seria B. Liderul autoritar, Viitorul Ileana desi asteapta musafiri cu staif porneste clar cu prima sansa. Chirnogenii isi doresc enorm macar o remiza care sa-i tina in cursa pentru play-off.Meci interesant, neaparat de vazut, si la Oltenita intre CSM si Gloria Fundeni, echipele de pe 2 si 3, virtual calificate in play-off.Viitorul Cascioarele se pregateste pentru confruntarea cu ... citește toată știrea