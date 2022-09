Liga 4 | Seria B: Meciurile rundei inaugurale, sambata, 3 septembrie, la miezul zilei

AJF Calarasi a decis ca primele jocuri din Seria B a campionatului judetean de fotbal sa aiba loc sambata, 3 septembrie, de la miezul zilei.10 echipe sunt antrenate in aceasta competitie care aduna la start cam tot ce are mai bun fotbalul judetean.Retrogradata din L3, CSM Oltenita, antrenata de Mirel Condei va juca in deplasare pe terenul unei nou-promovate, Colinele Argesului Mitreni.Castigatoarea Cupei, Progresul Fundulea va debuta in deplasare, mai exact la Chirnogi in fata ... citeste toata stirea