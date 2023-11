Nota 10 cu felicitari!, este calificativul pe care trebuie sa-l primeasca Viitorul Ileana, dupa ce sambata a repurtat a 10-a victorie din tot atatea meciuri disputate in acest sezon. In derby-ul momentului, Viitorul s-a impus, fara dubii, in fata celor de la Gloria Fundeni, locul 3 la ora inceperii partidei, cu 6-1!Victorie si pentru CSM Oltenita in meciul cu Unirea Manastirea, scor 3-1. La Cascioarele, Viitorul a avut o misiune extrem de usoara, impunandu-se in fata ultimei clasate, Colinele ... citeste toata stirea