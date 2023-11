Si in Seria B a ligii a 4-a, returul sezonului regulat demareaza sambata, 4 noiembrie.Cea mai buna echipa a Seriei, Viitorul Ileana are oaspeti de vaza, cel putin prin prisma locului ocupat in clasament. Gloria Fundeni are 19 puncte si ocupa locul 3.CSM Oltenita, locul 2 cu 19 puncte, ramane acasa unde da peste ocupanta locului 4, Unirea Manastirea (16 puncte). Un meci interesant care merita vazut!Victoria Chirnogi joaca pe teren propriu cu Viitorul Sarulesti iar Viitorul Cascioarele are ... citeste toata stirea