Liga 4 | Spicul Valcelele, alte doua "noutati" pentru promovare

Spicul Valcelele tinteste promovarea in liga 3 la finele acestui sezon. Formatia pregatita de Marius Paun ocupa primul loc in topul Seriei A si este extrem de activa pe piata transferurilor.Ultima achizitie este portarul Tudor Dezmirean (30 de ani) de la Venus Independenta."Bun venit in familia A.S Spicul Valcelele Official Tudor Dezmirean!Tudor Dezmirean a fost urmarit si dorit de antrenorului nostru Marius Paun si vine la echipa noastra dupa ce transferul lui a fost recomandat si de ... citeste toata stirea