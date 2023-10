La finele turului, Venus este regina neincoronata a Seriei A, ocupand primul loc cu 8 victorii din 9 meciuri jucate si cu un golaveraj meritoriu: 42-6. Singura sincopa majora s-a produs saptamana trecuta la Floroaica, in fata Spicului, finalista ultimei editi de campionat care a castigat cu 1-0.Meciul s-a jucat nu doar pe teren ci si in afara lui, cateva zile bune. Diferenta a facut-o mentalul!Cu 24 de puncte, ultimele 3 obtinute in fata unei rivale de top, Dunarea Ciocanesti, Venus se ... citeste toata stirea