Liga 4 | Viitorul Ileana a anuntat un nou transfer!

Viitorul Ileana a anuntat astazi pe o retea de socializare transferul portarului Laurentiu Marin care va "umple" golul lasat liber dupa plecarea lui Mihai Placinta. In varsta de 36 de ani, Marin a jucat ultima oara pentru Agricola Borcea, in CV-ul sau mai figurand Callatis Mangalia, ACS Berceni, Farul Constanta, Venus Independenta.Este al 3-lea jucator adus in aceasta pauza competitionala dupa fundasul George Popica si mijlocasul Madalin Mustata.In alta ordine de idei, ... citește toată știrea