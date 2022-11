Liga Elitelor U16 | Dunarea, al 3-lea esec din play-off

Dunarea Calarasi a bifat sambata al 3-lea esec la rand in play-off. Echipa antrenata de Dan Andronache a pierdut cu 3-5 partida din deplasare cu CSA Steaua, din cadrul rundei a 3-a.Sambata viitoare, Dunarea va juca tot in deplasare cu Progresul Spartac Bucuresti, cele doua viitoare rivale ocupand ultimele doua pozitii din topul Seriei 2. Va fi si ultimul meci din acest an.In clasament conduce Farul cu 40 de puncte, ultimele 3 fiind obtinute in urma confruntarii cu FCSB. Intr-un alt meci, ... citeste toata stirea