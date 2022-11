Liga Elitelor U16 | Dunarea, egal cu Progresul

In runda a 4-a a play-off-ului, ultima programata in acest an, Dunarea Calarasi a jucat in deplasare cu Progresul Spartac Bucuresti, meciul incheindu-se asa cum a inceput, 0-0. Este primul punct obtinut de baietii lui Dan Andronache in aceasta faza a competitiei.Tot in aceasta etapa, Farul a dispus de CSA Steaua cu 2-0. Ultima confruntare este programata sambata, 3 decembrie in Capitala intre Rapid si FCSB.Play-off-ul se reia in martie anul viitor cu meciurile din cadrul rundei a 5-a, ... citeste toata stirea