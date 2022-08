Liga Elitelor U16 | Dunarea, remiza alba in runda secunda

Arena Ion Comsa a gazduit astazi la pranz duelul dintre Dunarea Calarasi si Concordia Chiajna din cadrul etapei a 2-a a Ligii Elitelor U16. Meciul s-a incheiat asa cum a inceput, 0-0. In prima etapa, elevii lui Dan Andronache au castigat in deplasare, scor 2-0, partida cu Daco Getica Bucuresti.In runda viitoare, Dunarea va juca in deplasare cu FCSB, meciul fiind programat sambata, 3 septembrie, incepand cu ora 12.00.Liga Elitelor U16 | Seria 2 | Etapa 2 | RezultateSC Dinamo Bucuresti - CS ... citeste toata stirea