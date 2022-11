Liga Elitelor U16 | Play-off: Un nou sec pentru Dunarea

In runda a doua a play-off-ului Ligii Elitelor U16, Dunarea a fost invinsa sambata la Calarasi de FCSB cu 3-1. Elevii lui Dan Andronache au condus la pauza cu 1-0 insa au cedat in partea secunda cand au si primit cele 3 goluri. Echipa noastra ramane pe 5 cu 19 puncte, runda viitoare urmand a evolua in deplasare cu CSA Steaua.In derby-ul rundei, Farul Constanta a dispus cu 4-0 de FC Rapid. Viitoarea adversara a Dunarii, CSA Steaua a castigat fara probleme duelul cu Progresul ... citeste toata stirea