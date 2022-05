M. Dulce: Rezultatele obtinute de acesti tineri inimosi, de-a lungul timpului, ne obliga sa ne unim energiile

Primarul Marius Dulce i-a felicitat marti pe componentii echipei de baseball CSS Calarasi care au devenit la finele saptamanii trecute campioni nationali scolari in urma competitiei desfasurate la Calarasi si Independenta, inmanandu-le, in cadrul unei ceremonii restranse, cate o diploma si o placheta pentru rezultatele impecabile obtinute."Am avut astazi deosebita bucurie de a dialoga cu o parte din stafful si componentii echipei de baseball CSS Calarasi care s-au clasat pe primul loc in ... citeste toata stirea