Miercuri, 3 iulie va avea loc tragerea la sorti a fazei regionale a Cupei Romaniei 2024-2025

Casa Fotbalului gazduieste miercuri, 3 iulie, de la ora 11:00, tragerea la sorti a fazei regionale a Cupei Romaniei Betano, editia 2024-2025.La start se va alinia si Gloria Fundeni, castigatoarea fazei judetene a Cupei Romaniei.Formatul competitiei prevede ca invingatoarele din fiecare judet sa lupte pentru 7 locuri in turul urmator. Pentru asta, reprezentantele din fiecare judet vor fi impartite in grupe de cate 3, cate 2 in fiecare din cele 7 regiuni.Regiunea 1: Bacau, Botosani, Iasi, ... citește toată știrea