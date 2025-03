Mircea Stefan: Ma bucur ca am luat cele 3 puncte si imi felicit jucatorii pentru efortul depus

Dunarea Calarasi a inceput cu dreptul in 2025, castigand sambata partida de pe teren propriu cu CSM Fetesti, scor 1-0. Desi ocupa ultimul loc, cu nici un punct in cont, ialomitenii condusi de Marius Bratu, sosit in iarna, au lasat o impresie buna, mai ales in prima repriza cand puteau inscrie in finalul ei.Antrenorul Mircea Stefan a explicat cum au stat lucrurile pe teren, subliniind ca victoria, fie ea si la limita, este de bun augur pentru atingerea obiectivului suprem, calificarea in ... citește toată știrea