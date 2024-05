Nelu Basfalion: Sportivii nostri au demonstrat din nou ca prin munca, perseverenta si dedicare pot obtine performante remarcabile

Sala polivalenta BT Arena din Cluj Napoca a gazduit in perioada 15 - 19 mai, sub egida Federatiei Romane de Culturism si Fitness Campionatul National de Culturism Fitness si Fitness Challenge, competitie la care au participat peste 350 de sportivi si sportive de la cluburi din tara.Printre acestia au concurat si 3 sportivi calaraseni de la CS Fortus, prezidat de Nelu Basfalion care a fost si arbitru in backstage."Felicitari Federatiei Romane de Culturism si Fitness pentru organizarea ... citește toată știrea