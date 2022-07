Superliga | Etapa 1: FC Arges - UTA Arad, astazi, ora 18.30

Runda inaugurala a noului sezon al Ligii 1 la fotbal programeaza astazi alte doua partide. De la ora 18.30 de minute, in Trivale are loc disputa dintre FC Arges si UTA Arad.Cele doua echipe s-au mai intalnit de 47 de ori in principala competitie interna, de 21 de ori s-au impus pitestenii, de 17 ori au castigat aradenii, iar alte 9 jocuri s-au terminat la egalitate.Palmares cu FC Arges gazda: 24 meciuri - 19 succese FC Arges - doua remize - 3 victorii UTA.Prima confruntare a avut loc pe ... citeste toata stirea