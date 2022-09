Superliga | Etapa 10: CFR Cluj - Universitatea Craiova, astazi, ora 21.30

Derby-ul etapei le aduce fata-n fata pe CFR Cluj si Universitatea Craiova, doua echipe care, de la revenirea fotbalului craiovean pe prima scena din 2014, s-au aflat mereu in lupta directa pentru locurile fruntase.Va fi a 31-a confruntare in principala competitie interna, 12 dintre precedentele dueluri din campionat fiind castigate de ardeleni, noua de catre olteni, in timp ce alte noua partide s-au terminat la egalitate.Primul meci a avut loc pe 7 decembrie 2014: CFR Cluj - Universitatea ... citeste toata stirea