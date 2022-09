Superliga | Etapa 11: Petrolul Ploiesti - Farul Constanta, astazi, ora 21.00

Ploiestenii au avut un inceput dificil de sezon, fara punct scos in primele doua runde, dar au trecut cu bine peste socul provocat de contactul cu principala competitie interna. Astfel, a urmat o serie formidabila, cinci victorii si doua remize, serie intrerupta etapa trecuta in minutul 90+4 de golul marcat de FC Hermannstadt.9.023 spectatori / meci este media inregistrata de Petrolul in acest sezon, locul 5 la acest capitol.De partea cealalta, jocul constantenilor este unul de-a dreptul ... citeste toata stirea