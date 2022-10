Superliga | Etapa 12: CFR Cluj - Petrolul Ploiesti, astazi, ora 21.30

Campioana CFR va juca in aceasta seara pe teren propriu cu Petrolul Ploiesti, cele doua viitoare rivale fiind despartite de un singur punct in clasament. Clujenii au insa doua partide mai putin disputate.Sase dintre cele noua jocuri disputate de clujeni in editia curenta s-au terminat cu victorii pentru trupa antrenata de Dan Petrescu, dintre care patru la cel putin doua goluri diferenta.Noua puncte au luat prahovenii din cele cinci deplasari din sezonul actual: 1-0 cu U Cluj, 1-0 cu FC U ... citeste toata stirea