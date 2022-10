Superliga | Etapa 12: Chindia Targoviste - FC Rapid, astazi, ora 21.00

Chindia este singura echipa din campionat care nu a cunoscut gustul victoriei in acest sezon (trei remize in 10 jocuri). De partea cealalta, gruparea giulesteana a reusit in runda precedenta al optulea succes din editia curenta, 2-1 cu CS Mioveni.18 goluri au incasat dambovitenii in cele 10 jocuri disputate in stagiunea actuala, dintre care 8 au fost primite in urma unor faze fixe.10 dintre cele 12 goluri inscrise de bucuresteni au fost reusite din actiune.Conform InStat, partener LPF, 62 ... citeste toata stirea