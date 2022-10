Superliga | Etapa 12: FCSB - FC Arges, astazi, ora 21.30

Bucurestenii au un inceput dificil de campionat, doar o victorie in noua jocuri (14 august, FCSB - Chindia 3-2), in rest au cinci remize si trei infrangeri.28 august 2022, FC Arges - Chindia 2-1: a fost ultimul succes reusit de argeseni in editia curenta. Au urmat o remiza, 0-0 pe terenul celor de la FC Botosani si trei partide pierdute la zero.FCSB a marcat in opt dintre cele noua partide disputate in sezonul actual, dar a si primit gol in fiecare meci.10 dintre cele 15 goluri incasate ... citeste toata stirea