Superliga | Etapa 13: FC Arges - Universitatea Craiova, astazi, ora 21.00

De fiecare data duelurile dintre FC Arges si Universitatea Craiova au starnit un interes aparte. Diseara, de la ora 21.00, in Trivale, un nou episod.28 august 2022, FC Arges - Chindia 2-1: a fost singurul succes reusit de pitesteni in ultimele patru partide disputate in campionat pe teren propriu, in rest au trei infrangeri la zero.O victorie, 2-1 cu FC U Craiova 1948, o remiza (1-1 cu U Cluj) si doua partide pierdute este palmaresul inregistrat de olteni in acest sezon din postura de ... citeste toata stirea