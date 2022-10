Superliga | Etapa 14: CFR Cluj - Sepsi OSK Sf. Gheorghe, astazi, ora 21.00

In epilogul rundei a 14-a se vor confrunta CFR Cluj si Sepsi Sf. Gheorghe, ocupantele locurilor 3 si respectiv 6 in topul Superligii. Partida va incepe la ora 21.00.CFR Cluj si Sepsi OSK s-au mai intalnit de 14 ori in principala competitie interna, de 11 ori au castigat clujenii, un joc s-a terminat cu victoria covasnenilor, iar alte doua partide s-au incheiat la egalitate.Prima disputa a avut loc pe 14 august 2017, Sepsi OSK - CFR Cluj 0-2 (marcatori P. Vinicius, O. Hoban).Cele mai multe ... citeste toata stirea