Superliga | Etapa 17: FCSB - FC Rapid, astazi, ora 21.00

Runda a 17-a programeaza unul dintre cele mai importante derby-uri din fotbalul romanesc, duelul dintre FCSB si Rapid, nimeni altele decat singurele echipe care, de-a lungul timpului, s-au confruntat in cinci competitii majore diferite: Superliga, Cupa Romaniei, Supercupa, Cupa Ligii si cupele europene.3 aprilie 2022, FCSB - Universitatea Craiova 0-2 a fost singura infrangere suferita de ros-albastri in ultimele 13 meciuri jucate in campionat pe teren propriu, interval in care au mai ... citeste toata stirea