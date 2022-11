Superliga | Etapa 18: FC Rapid - Universitatea Craiova, astazi, ora 20.30

Derby-ul etapei se va disputata in vulcanul din Giulesti, acolo unde Rapid si Universitatea Craiova promit un spectacol demn de locurile din clasament ocupate de cele doua.9 mai 2022, Rapid - FC U 1948 2-3: a fost singura infrangere suferita de giulesteni in ultimele 22 de jocuri disputate in campionat din postura de gazde, in rest au 13 victorii si opt remize.Cinci succese, un egal si doar o partida pierduta (7 octombrie 2022, FC Arges - Universitatea Craiova 1-0) este palmaresul ... citeste toata stirea