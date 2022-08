Superliga | Etapa 5: Farul Constanta - FC Hermannstadt, astazi, ora 19.30

In epilogul rundei a 5-a a Superligii se vor duela, la Ovidiu, Farul si Hermannstadt, partida fiind programata la ora 19.30.Patru puncte au luat constantenii din precedentele doua meciuri jucate in editia curenta pe teren propriu, 2-1 cu FC U 1948 si 0-0 cu Chindia. De partea cealalta, sibienii sunt fara infrangere in deplasare intr-un meci de campionat (primele doua ligi) din 8 mai 2021: Dinamo - FC Hermannstadt 2-0!Farul si FC Hermannstadt s-au mai intalnit de noua ori in principala ... citeste toata stirea