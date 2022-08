Superliga | Etapa 5: FCSB - Chindia Targoviste, astazi, ora 21.30

Ultimul meci al zilei va fi gazduit de Arena Nationala incepand cu ora 21.30 de minute. FCSB spear sa obtina prima victorie stagionala in fata targovistenilor de la Chindia.3 aprilie 2022, FCSB - Universitatea Craiova 0-2: a fost singura infrangere suferita de ros-albastri in ultimele opt meciuri disputate in campionat din postura de gazde, in rest au cinci victorii si doua rezultate de egalitate.De la revenirea fotbalului targovistean pe prima scena, FCSB si Chindia s-au mai intalnit de ... citeste toata stirea