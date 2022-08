Superliga | Etapa 5: Petrolul Ploiesti - FC Rapid, astazi, ora 21.45

"Primvs Derby", asa cum este cunoscut duelul dintre Petrolul si Rapid, revine in Superliga Romaniei dupa o pauza de sapte ani, timp in care cele doua grupari au trait perioade dificile, peste care au trecut doar datorita sustinerii neconditionate a fanilor.Petrolul si Rapid s-au mai intalnit de 78 de ori in principala competitie interna, de 20 de ori s-au impus prahovenii, de 36 de ori au castigat bucurestenii, iar alte 22 de partide s-au terminat la egalitate.Palmares cu Petrolul gazda: 39 ... citeste toata stirea