Superliga | Etapa 6: FC U Craiova - Petrolul Ploiesti, astazi, ora 21.00

Stadionul Municipal din Tg. Jiu va gazdui diseara, de la ora 21.00, meciul dintre FC U Craiova si Petrolul Ploiesti, ambele formatii totalizand cate 7 puncte.Unul dintre cele mai interesante meciuri din aceasta runda le aduce fata-n fata pe FC U Craiova si Petrolul, doua echipe cu evolutii consistente in acest start de sezon.Craiovenii au marcat in noua dintre cele 10 meciuri disputate in 2022 din postura de gazda, in patru dintre acestea reusind cel putin trei goluri.Ploiestenii s-au ... citeste toata stirea