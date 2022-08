Superliga | Etapa 7: Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FC Rapid, astazi, ora 21.45

Cel mai asteptat meci al zilei va avea loc diseara la sf. Gheorghe intre Sepsi si Rapid Bucuresti, formatii aflate in partea superioara a clasamentului.26 februarie 2022, Sepsi OSK - CFR Cluj 0-2 a fost singura infrangere suferita de covasneni in ultimele 15 meciuri disputate in campionat pe teren propriu, interval in care au mai inregistrat 11 succese si trei rezultate de egalitate.Doar o victorie au bifat bucurestenii in precedentele cinci deplasari din Superliga Romaniei, 1-0 cu ... citeste toata stirea