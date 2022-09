Superliga | Etapa 8: FC Botosani - FC Arges, astazi, ora 18.00

Patru puncte au scos botosanenii din cele doua meciuri disputate in acest sezon pe teren propriu, 3-2 cu Chindia si 1-1 cu Farul Constanta.Patru victorii, o remiza si sapte infrangeri este palmaresul inregistrat pe teren advers in campionat de pitesteni in anul calendaristic 2022.FC Botosani si FC Arges s-au mai intalnit de patru ori in principala competitie interna, fiecare reusind cate doua succese.Prima disputa a avut loc pe 21 august 2020, FC Arges - FC Botosani 2-3. In returul ... citeste toata stirea