Superliga | Etapa 8: FC Rapid - Universitatea Cluj, astazi, ora 22.00

Runda a 8-a programeaza cel mai vechi duel din istoria actualului campionat, Rapid - U Cluj, prima confruntare directa avand loc in cel de-al doilea sezon in care intrecerea interna s-a desfasurat in sistem divizionar, 1933-1934.Pe 26 noiembrie 1933, elevii lui Adalbert Molnar (U) s-au impus pe teren propriu, cu 2-1 (Gratian Sepi, Silviu Ploesteanu / Stefan Boblea). In retur, la Bucuresti (21 aprilie 1934), ceferistii au obtinut la randul lor victoria cu 1-0, golul fiind marcat de Geza Medve, ... citeste toata stirea