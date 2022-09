Superliga | Etapa 8: Hermannstadt - Universitatea Craiova, astazi, ora 21.00

Ultimul meci al rundei a 8-a este programat diseara la Medias intre Hermannstadt si Universitatea Craiova.Sibienii au scos sapte puncte din cele trei meciuri disputate in acest sezon din postura de gazde, 3-0 cu CS Mioveni, 1-1 cu FC Botosani si 2-1 cu FC Voluntari.15 mai 2022, CFR Cluj - Univertatea Craiova 2-1 a fost singura infrangere suferita de olteni in ultimele sase deplasari din campionat, interval in care au mai reusit pe teren advers patru victorii si o remiza.Cele doua echipe ... citeste toata stirea