Superliga | Etapa 9: Petrolul Ploiesti - FC Botosani, astazi, ora 21.30

Runda a 9-a continua astazi la Ploiesti, acolo unde pe arena Ilie Oana se vor duela Petrolul si FC Botosani, echipe despartite de doar 2 puncte in clasament.Petrolul si FC Botosani s-au mai intalnit in principala competitie interna de opt ori, de cinci ori au castigat prahovenii, in timp ce moldovenii s-au impus in trei jocuri.Primul meci a avut loc pe 26 octombrie 2013, FC Botosani - Petrolul 1-2 (marcatori Hadnagy / Teixeira, Dore).Cele mai multe goluri s-au marcat pe 3 august 2014, ... citeste toata stirea