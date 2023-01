Superliga se reia vineri, 20 ianuarie, cand sunt programate primele doua jocuri din cadrul rundei a 22-a.Pe Cluj Arena, Universitatea se va duela cu FC Voluntari, de la ora 16.30 iar in Giulesti, incepand cu ora 20.00 Rapid va intalni un adversar tare, Sepsi.Runda continua sambata cu alte doua dispute. Prima e programata la ora 17.00 intre CS Mioveni si Petrolul iar seara in Moldova se vor confrunta de la ora 20.00 FC Botosani si Universitatea Craiova.Duminica, 22 ianuarie, in Banie, ... citeste toata stirea