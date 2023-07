Federatia Romana de Ciclism, alaturi de Agentia Nationala pentru Sport si Auchan Romania, in calitate de partener principal, anunta editia din 2023 a Turului Romaniei, una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism rutier din sud-estul Europei. Anul acesta competitia se va derula in perioada 4-10 septembrie, avand parte de o etapa in plus fata de editiile anterioare, pe un traseu de peste 930 km ce va porni din Suceava si care va traversa orasele Piatra Neamt, Focsani, Tulcea si Calarasi. ... citeste toata stirea