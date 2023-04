Universitatea Cluj s-a calificat in finala Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe UTA Arad cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Cluj Arena, in a doua semifinala a competitiei.Diferenta a fost facuta de golul marcat de Dan Nistor (41 - penalty), dupa un fault comis de Desley Ubbink la Martin Remacle, certificat de arbitrajul video.UTA reusise sa marcheze in min. 15, prin Virgiliu Postolachi, dar golul a fost anulat de arbitrajul video pentru un fault comis de atacantul ... citeste toata stirea