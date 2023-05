Primaria comunei Chirnogi va sustine si in anul competitional 2023 - 2024 echipa de fotbal Victoria Chirnogi care activeaza in campionatul ligii a 4-a.In acest sens, pe 27 aprilie, in plenul sedintei ordinare a fost adoptata Hotararea privind aprobarea asocierii comunei Chirnogi cu Clubul Sportiv Victoria Chirnogi in vederea sustinerii activitatii echipei de fotbal Victoria Chirnogi in anul 2023, initiata de primarul Ion Stefan.Acordul de asociere care se intinde pe o perioada de 12 luni ... citeste toata stirea