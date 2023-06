Progresul Fundulea a obtinut promovarea mult dorita in Liga a 3-a dupa ce a dispus de ilfovenii de la ACS LPS HD Clinceni in ambele manse, 0-1 in tur si 4-1 in retur.Pe 24 iunie, pe stadionul din Dor Marunt, in returul barajului de promovare in Liga a 3-a, jucatorii din Fundulea si-au asigurat promovarea dupa o victorie clara 4-1. Ilfovenii au evoluat cu un om mai putin din minutul 76.In cele 16 partide disputate in sezonul regulat, Progresul Fundulea a obtinut 41 de puncte, avand 13 victorii, ... citeste toata stirea