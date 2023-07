Viitorul Ileana a disputat astazi la Cernica al doilea amical al verii. In ciuda infrangerii cu 2-1, testul cu Metaloglobus Bucuresti, echipa ce va incepe in august al 7-lea sezon in liga 2, a fost unul util, plin de invataminte.Viitorul a deschis scorul prin Pivniceru in minutul 10 insa s-a vazut egalata la pauza. Bucurestenii au inscris golul victoriei in ultimele secvente ale meciului.Castigatoare a Cupei Romaniei - Faza judeteana, Viitorul se pregateste si de startul in cadrul editiei ... citeste toata stirea