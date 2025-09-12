Tânăr de 21 de ani din Călărași, arestat după ce și-a sechestrat iubita și a legat-o cu bandă adezivă

Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din municipiul Călărași, a fost arestat preventiv, după ce și-a sechestrat concubina, a legat-o cu bandă adezivă și i-a interzis să răspundă la telefon. Mama femeii a anunțat autoritățile, bănuind că fiica sa se află în pericol, după ce aceasta nu i-a mai răspuns la telefon.

”În perioada 05.09.2025 – 10.09.2025, inculpatul, în vârstă de 21 ani, prin constrângere fizică, constând în lovituri repetate cu pumnii și picioarele aplicate victimei pe toată suprafața corpului, care i-au produs leziuni traumatice a căror gravitate a fost evaluată la un număr de 3-4 zile de îngrijiri medicale și prin amenințări repetate, ar fi lipsit-o de libertate în mod ilegal pe persoana vătămată, în vârstă de 21 ani, în apartamentul inculpatului din municipiul Călărași”, se arată într-un comunicat dat publicității, vineri, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași.

Potrivit procurorilor, pentru a o împiedica pe tânără să ceară ajutor sau să părăsească imobilul, bărbatul i-ar fi controlat și restricționat apelurile telefonice și ar fi legat-o de mâini și de picioare cu scotch.

Reprezentanți ai Parchetului au precizat, pentru News.ro, că tânăra sechestrată și bătută avea o relație consensuală cu agresorul. Mama femeii de 21 de ani a solicitat sprijinul autorităților.

Joi, 11 septembrie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași a solicitat Judecătoriei Călărași arestarea preventivă a tânărului, judecătorul emițând mandat de arestare pe numele acestuia, în dosarul în care este inculpat pentru lipsirea de libertate în mod ilegal, violență în familie și distrugere.

